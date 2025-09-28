Arrestohet në aeroportin “Adem Jashari” i kërkuari nga autoritetet italiane
Një person i kërkuar nga autoritetet italiane është arrestuar në aeroportin “Adem Jashari”. Policia bën të ditur se i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. “Bazuar në kërkesën e autoriteteve policore Italiane, është arrestuar i dyshuari m/k dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thotë policia.
