Arrestohet në aeroportin “Adem Jashari” i kërkuari nga autoritetet italiane

Një person i kërkuar nga autoritetet italiane është arrestuar në aeroportin “Adem Jashari”. Policia bën të ditur se i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. “Bazuar në kërkesën e autoriteteve policore Italiane, është arrestuar i dyshuari m/k dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thotë policia.

Lajme

28/09/2025 09:39

