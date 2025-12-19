Arrestohet i dyshuari për vrasje të rëndë në tentativë në Vushtrri
Policia e Kosovës ka arrestuar një person që ishte në kërkim, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “vrasje e rëndë në tentativë”.
Sipas njoftimit zyrtar, rasti ishte raportuar më 27 nëntor 2025 në Stacionin Policor në Vushtrri, ku një person i dyshuar kishte shtënë me armë zjarri në drejtim të ankuesit. Si pasojë e të shtënave, lëndime kishte pësuar një anëtare e familjes së ankuesit, e mitur, raporton lajmi.net
Njësitet policore kishin dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku gjatë ekzaminimit kishin gjetur dy gëzhoja. Po ashtu, gjatë kontrollit në vendbanimin e të dyshuarit, policia kishte gjetur dhe konfiskuar një armë të gjatë, e cila dyshohet se është përdorur në rast, si dhe 14 fishekë. Rasti ishte iniciuar si “vrasje e rëndë në tentativë”.
Pas veprimeve intensive hetimore, më 19 dhjetor 2025, hetuesit e Sektorit Rajonal të Hetimeve kanë arritur ta lokalizojnë dhe ta arrestojnë të dyshuarin, një 58-vjeçar, shtetas i Republikës së Kosovës.
Pas intervistimit dhe përfundimit të procedurave të nevojshme, me aktvendim të prokurorit, të dyshuarit i është caktuar masa e ndalimit policor për 48 orë./Lajmi.net/