Arrestohet i dyshuari për vjedhje identiteti – Zihet pas aplikimit për dokumente personale

Është arrestuar një i dyshuar në Zubin Potok për vjedhje identiteti.

Sipas raportit të policisë. ai ishte arrestuar gjatë ditës së djeshme në Qendrën për Pajisje me Dokumente, në Komunën e Zubin Potokut, shkruan lajmi.net.

Në vitin 2013 ai ishte regjistruar me të dhëna të rreme, ku është pajisur me dokumente personale të Kosovës, si letërnjoftim, pasaportë dhe patent shofer, e pastaj në janar të këtij viti ka aplikuar për vazhdim të afatit kohor të atyre dokumenteve, ku ka ardhur deri në përfundimin se ai është paraqitur me identitet të rremë.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është ndaluar për 48 orë.

Njoftimi i plotë:

KEQPËRDORIM I POZITËS/VJEDHJE E IDENTITETIT DHE PAISJA E QASJES- Zubin Potok 05.01.2024-NN. Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit (DHKEK), përkatësisht Njësia Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike e Korrupsionit në Mitrovice Veri (NJRHKEK) pas një pune intensive operative hetimore në bashkëpunim me zyrtarë nga ARC-ja si dhe në koordinim me prokurorin e shtetit , me datë 22.03.2024 në Qendrën për Pajisje me Dokumenteve në Komunën e Zubin Potok kanë arrestuar një person me të dhëna të rreme nga Mitrovica, i cili ka tentuar të pajiset me dokumente personale pasaporte dhe patentë shofer. I njëjti me date 07.06.2013 ne ZGJC Mitrovicë veri përmes dokumenteve të falsifikuara është regjistruar me të dhëna të rreme ku me pastaj edhe pajiset me dokumente personale të RKS-së si letërnjoftim, pasaportë dhe patentë shofer. Me datë 05.01.2024 i dyshuari NN paraqitet për aplikim në QPD Zubin Potok për t’i vazhduar afatet kohore të dokumenteve personale të RKS-së. Në bashkëpunim me Inspektoratin pranë ARC-së dhe verifikimin e dokumenteve që i dyshuari NN i ka paraqitur me rastin e aplikimit, është ardhur deri të një dyshim i bazuar se kemi të bëjmë një person NN i cili ka marre identitet të rreme si shtetas i RKS-së. Lidhur me rastin, me vendim të prokurorit të dyshuarit i caktohet masa e ndalimit policor prej 48 orë. /Lajmi.net/