Arrestohet i dyshuari për sulm seksual në Fushë- Kosovë

09/02/2026 09:00

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë nën dyshimin për sulm seksual.

Pas intervistimit me vendim të prokurorit, i njëjti është liruar në procedurë të rregullt.

SULM SEKSUAL Fushë Kosovë 07-08.02.2026-20:00-05:20. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, i njejti dyshohet se ka kryer vepren e lartcekur ndaj viktimes femer kosovare. Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt.”/Lajmi.net/

