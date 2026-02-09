Arrestohet i dyshuari për sulm seksual në Fushë- Kosovë
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë nën dyshimin për sulm seksual.
Pas intervistimit me vendim të prokurorit, i njëjti është liruar në procedurë të rregullt.
“SULM SEKSUAL Fushë Kosovë 07-08.02.2026-20:00-05:20. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, i njejti dyshohet se ka kryer vepren e lartcekur ndaj viktimes femer kosovare. Pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt.”/Lajmi.net/