Arrestohet i dyshuari për falsifikim parash në Gjilan

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Gjilan. Arrestimi i tij u bë për shkak se i njëjti dyshohet për falsifikim parash. Pas intervistimit , me vendim të prokurorit i njëjti u dërgua në mbajtje. “Gjilan 20.11.2024-17:17. Lidhur me rastin, me 16.11.2025 është arrestuar i dyshuari m/k dhe i njëjti pas intervistimit me…

Lajme

17/11/2025 14:57

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Gjilan.

Arrestimi i tij u bë për shkak se i njëjti dyshohet për falsifikim parash.

Pas intervistimit , me vendim të prokurorit i njëjti u dërgua në mbajtje.

“Gjilan 20.11.2024-17:17. Lidhur me rastin, me 16.11.2025 është arrestuar i dyshuari m/k dhe i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje.”./Lajmi.net/

