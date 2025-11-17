Arrestohet i dyshuari për falsifikim parash në Gjilan
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në Gjilan. Arrestimi i tij u bë për shkak se i njëjti dyshohet për falsifikim parash. Pas intervistimit , me vendim të prokurorit i njëjti u dërgua në mbajtje. “Gjilan 20.11.2024-17:17. Lidhur me rastin, me 16.11.2025 është arrestuar i dyshuari m/k dhe i njëjti pas intervistimit me…
“Gjilan 20.11.2024-17:17. Lidhur me rastin, me 16.11.2025 është arrestuar i dyshuari m/k dhe i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje.”./Lajmi.net/