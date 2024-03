Arrestohet i dyshuari pasi e kishte sulmuar fizikisht me armë zjarri një person Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje e ka sulmuar fizikisht me armë zjarri viktimën, duke i shkaktuar lëndime trupore. Pas arrestimit policia ka kryet bastisje në shtëpinë e të dyshuarit me qëllim sigurimit të provave materiale. Ndërsa me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në…