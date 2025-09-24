Arrestohet i dyshuari në Prishtinë, ngacmoi e incizoi një grua

Policia e Kosovës ka arrestuar një mashkull të dyshimtë, për kryerjen e veprës “ngacmim/fotografim dhe incizim i paautorizuar”. I njëjti dyshohet se këtë vepër e kreu ndaj viktimës femër. I dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Rasti raportohet të ketë ndodhur në Prishtinë./Lajmi.net/

