Arrestohet i dyshuari në Podujevë, iu gjetën 18 bimë kanabisi – dërgohet në mbajtje

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person në Podujevë. Të njëjti i janë gjetur 18 bimë të mbjella të llojit kanabis. ‘’KULTIVIM I BIMËS SË HASHASHIT, SHKURRES SË KOKAINËS OSE BIMËVE TË KANABISIT Fsh. Gërdoc, Podujevë 24.10.2025 – 16:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që gjatë kontrollit të shtëpisë dhe…

Lajme

25/10/2025 10:40

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person në Podujevë.

Të njëjti i janë gjetur 18 bimë të mbjella të llojit kanabis.

‘’KULTIVIM I BIMËS SË HASHASHIT, SHKURRES SË KOKAINËS OSE BIMËVE TË KANABISIT

Fsh. Gërdoc, Podujevë 24.10.2025 – 16:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që gjatë kontrollit të shtëpisë dhe objekteve përcjellëse të tij, i janë gjetur dhe sekuestruar 18 bimë të mbjella të llojit kanabis dhe 987.2 gramë substancë narkotike e llojit marihuanë. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje’’, thuhet në raport.

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2025

Kurti nuk e flet asnjë fjalë se a i ka numrat për formimin e Qeverisë

October 25, 2025

Djali nga Mitrovica rrahu nënën vazhdimisht, ajo e denoncon në polici

October 25, 2025

Kjo është mërgimtarja nga Kosova që humbi jetën në një aksident...

October 25, 2025

Ndalohen dy shtetas të Serbisë në Kamenicë, hynë ilegalisht në Kosovë

Lajme të fundit

Kurti nuk e flet asnjë fjalë se a i ka numrat për formimin e Qeverisë

Djali nga Mitrovica rrahu nënën vazhdimisht, ajo e denoncon në polici

Kjo është mërgimtarja nga Kosova që humbi jetën...

Ndalohen dy shtetas të Serbisë në Kamenicë, hynë ilegalisht në Kosovë