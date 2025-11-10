Arrestohet i dyshuari në Klinë, dyshohet për cenim të fshehtësisë së votës

Policia e Kosovës ka raportuar për një rast të dyshimit të përfshirjes në veprën “Cenim i fshehtësisë së votimit”. Policia njoftoi se është arrestuar i dyshuari mashkull për shkak të dyshimti të përfshirjes në këtë vepër dhe i njëjti është dërguar në mbajtje. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

10/11/2025 08:56

