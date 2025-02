Arrestohet i dyshuari në Fushë-Kosovë, tentoi të dhunojë një grua Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë , pasi që i njëjti dyshohet se ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me viktimën femër. Me vendim të prokurorit, i dyshuarit është dërguar në mbajtje. Vepra është raportuar si “dhunim në tentativë”./Lajmi.net/ Your browser does not support the video tag.