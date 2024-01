Arrestohet i dyshuari kosovar, kishte urdhërarrest ndërkombëtar Gjatë ditës së djeshme, në Viti, është arrestuar një person. I dyshuari ishte kërkuar me urdhërarrest ndërkombëtar, shkruan lajmi.net. Me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje. Në njoftimin e Policisë thuhet: URDHËRARREST NDËRKOMBËTAR- Viti 18.01.2024-11:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, i njëjti ishte i kërkuar me urdherarrest nderkombetare. Me vendim të prokurorit…