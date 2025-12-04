Arrestohet gruaja në Prishtinë, kanosi një burrë dhe ia dëmtoi veturën

Një grua është arrestuar të mërkurën në Prishtinë, pasiqë e njëjta ka kanosur një burrë. Sipas policisë, ajo dyshohet se ka dëmtuar disa shishe qelqi si dhe veturën e viktimës. “Palët pasi janë intervistuar, me vendim të prokurorit e dyshuara është dërguar në mbajtje”, bëjnë të ditur forcat e rendit.

Një grua është arrestuar të mërkurën në Prishtinë, pasiqë e njëjta ka kanosur një burrë.

Sipas policisë, ajo dyshohet se ka dëmtuar disa shishe qelqi si dhe veturën e viktimës.

“Palët pasi janë intervistuar, me vendim të prokurorit e dyshuara është dërguar në mbajtje”, bëjnë të ditur forcat e rendit.

