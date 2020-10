Siç njofton PK, në raportin 24 orësh, me endim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje

“Gjilan/Prishtinë 15.02.2020-NN. Lidhur me rastin me datën 14.10.2020 është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar (mjek-gjinekolog). Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport.

E mitura nga Gjilani dyshohet se u dhunua nga dy persona, të dy ketë shokë. /Lajmi.net/