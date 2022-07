Arrestohet Fero, pasi goditi me grushte një qytetar në rrugë Një video-incizim i publikuar dje shfaqi momentin kur reperi gjilanas, Fero sulmoi fizikisht një person. I njëjti është parë duke goditur me grushte personin i cili gjendej brenda një veture . E lidhur me këtë, nga Prokuroria Themelore në Gjilan kanë bërë të ditur se është arrestuar i dyshuari në këtë rast, Feronit Shabani (Fero).…