Arrestohet edhe një i dyshuar për vrasjen në “Kobra City” Policia e Kosovës ka arrestuar edhe një person në lidhje me vrasjen e ndodhur para katër ditësh në Prizren, në lokalin “Kobra City”. Kjo është bërë e ditur me anë të raportit 24 orësh, shkruan lajmi.net. “Rr. Tahir Sinani, Prizren 03.01.2023 – 04:00. Lidhur me rastin, është arrestuar edhe një i dyshuar mashkull kosovar. Me…