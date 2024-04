Arrestohet edhe një i dyshuar për vjedhje në Suharekë, Policia tregon se çka u sekuestrua Njësiti i hetimeve të Stacionit Policor në Suharekë sot ka arrestuar të dyshuarin me inicialet J.T.,i lindur në vitin 1982, i dyshuar për “vjedhje të rëndë”. Policia njofton se arrestimi i tij është bërë me dyshimin se i njëjti ka qenë i përfshirë në një rast vjedhje e rëndë e ndodhur me datën 29.03.2024, në…