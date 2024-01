Arrestohet dy persona, vodhën katër çanta krahu nga gratë e nacionalitetit serb

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona në veri të vendit.

Ata dyshohet se kanë kryer veprat penale “grabitje”, “vjedhje e rëndë” dhe “vjedhje”, në katër vjedhje.

Kjo është konfirmuar për lajmi.net nga ana e Veton Elshanit – Zëvendësdrejtor i Policisë në Rajonin e Veriut.

Elshani ka thënë se të dyshuarit janë arrestuar rreth orës 19:30, vetëm 1 orë e gjysmë pas kryerjes së vjedhjes së katërt.

‘’Në Stacionin Policor Mitrovice veri, nga data 11.01.2024 deri me datën e sotme 22.01.2024 janë raportuar 4 raste ne të cilat viktima kanë qenë femrat e nacionalitetit Serb, e të cilave nga persona të panjohur iu janë vjedhur çantat e krahut derisa te njejtat kan qenë duke ecur rrugës. Prej tyre, nga ana e Prokurorit 2 janë cilësuar Grabitje, dhe 2 janë cilësuar ,,Vjedhje e rende” dhe njëra ,,Vjedhje”, ka thënë Elshanit.

Rastet:

1.Rasti I pare ka ndodh me date 11.01.2024 rreth orës 18:30 ne rrugën ,,Knjaz Millosh” ku viktime ka qene një femër e nacionalitetit Serb, te cilës I është vjedh çanta ne te cilën kanë qene 50 euro, 4000 dinarë si dhe dokumentet personale te Shtetit te Kosovës dhe Serbisë.

2.Rasti I dyte ka ndodh me date 13.01.2024 rreth orës 20:20 ne rrugën ,,Knjaz Millosh” ku viktime ka qene një femër e re Serbe te cilës I është vjedhur qanta e krahut derisa ka qene duke ecur rrugës e vetme. Me ketë rast te njëjtës I janë vjedhur dokumentet zyrtare.

3.Rasti I trete ka ndodh me date 20.01.2024 rreth orës 22:25 ne rrugën Kral petar ne Mitrovicën veriore ku viktime ka qene një femër Serbe te cilës I është vjedhur qanta e krahut ku ne te ka pas një telefon, një pjese te vogël te parave, si dhe dokumentet e Kosovës dhe Serbisë.

4.Rasti I fundit ka ndodh me date 22.01.2024 rreth orës 18:00 ne rrugën ,,Knjaz Millosh” ku perseri viktime ka qene një femër Serbe e moshës se re, te cilës I është vjedhur qanta nga krahu dhe ne qante ka pas dokumentet personale te Kosovës dhe Serbisë.

Më tutje është bërë e ditur se të dyshuarit janë

1.Njazi (Hajrullah) Salihu 21.02.1998

2.Senad (Qun) Hajdini 17.03.1992

Gjatë bisedës me të dyshuarit, të njëjtit janë treguar bashkëpunues dhe kanë pranuar se i kanë vjedhur çantat dhe së bashku me të dyshuarit janë gjetur deri me tani 3 çanta së bashku me dokumentet.

Në konsultim me Prokurorin e Shtetit të dyshuarve u caktohet masa e ndalimit deri në 48 orë./Lajmi.net/