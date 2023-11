Arrestohet Dritan Rexhepi në Turqi, kishte hyrë me pasaportë kolumbiane Arrestohet në Turqi porositësi i pengmarrjes dhe vrasjes së Jan Prengës, Dritan Rexhepi në Stamboll me pasaportë kolumbiane. Ministri turk i Punëve të Brendshme Ali Yerlikaya tha se është konstatuar se Rexhepi ka hyrë në Turqi nga aeroporti i Stambollit me pasaportë kolumbiane të regjistruar në emrin e Benjamin Omar Perez Garcia. Rexhepi është regjistruar me…