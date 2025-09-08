Arrestohet drejtori për Kulturë në Mitrovicë, i cili u shkarkua nga Hamza

08/09/2025 20:05

Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, njofton se pas pranimit të një informate ka ndërmarrë veprime hetimore lidhur me dyshimet për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar në K.K. Mitrovicë jugu.

“Gjatë procedurave hetimore janë siguruar prova që lidhen me një kontratë të subvencionimit, ku dyshohet se është ndërhyrë në vlerën e saj në mënyrë të kundërligjshme, duke i shkaktuar dëm buxhetit publik”, thuhet në njoftim.

Personi i dyshuar është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës dhe, pas konsultimit me prokurorin kompetent, ndaj tij është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh.

