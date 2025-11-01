Arrestohet drejtori i një shkolle në Viti, i bënte presion një gruaje për të votuar kandidatin e Listës Srpska
Policia e Kosovës po vazhdon trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me cenimin e përcaktimit të lirë të votuesve në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
Së fundi ka arrestuar një drejtor të një shkolle në fshatin Binqë të Vitisë nën dyshimin se i kishte bërë presion psikik në vazhdimësi një gruaje për të votuar kandidatin e Listës Srpska.
“Fsh. Binqë, Viti 29.10.2025 – 10:50. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, drejtor i shkollës fillore, pasi që kishte bërë presion psikik të vazhdueshëm ndaj viktimës femër kosovare për të votuar kandidatin e Listës Serbe. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, ka njoftuar policia.