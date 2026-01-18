Arrestohet burri në Ferizaj, dyshohet për sulm seksual
Një person është arrestuar të shtunën në Ferizaj. Ai dyshohet se ka kryer vepren e “Ngacmimit seksual”. I njëjti, sipas policisë dyshohet se sistematikisht, e ka detyruar viktimën (femër kosovare) që në vende-lokacione dhe momente të ndryshme kohore e ka detyruar që të shikoj materiale audio-vizuale me përmbajtje pornografike në telefonin e tij. “I dyshuari…
Lajme
Një person është arrestuar të shtunën në Ferizaj.
Ai dyshohet se ka kryer vepren e “Ngacmimit seksual”.
I njëjti, sipas policisë dyshohet se sistematikisht, e ka detyruar viktimën (femër kosovare) që në vende-lokacione dhe momente të ndryshme kohore e ka detyruar që të shikoj materiale audio-vizuale me përmbajtje pornografike në telefonin e tij.
“I dyshuari po ashtu dyshohet se e ka sulmuar edhe bashkëshorten e tij femër kosovare. I dyshuari gjatë intervistimit ka mohuar pretendimet e viktimës, ndërsa pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftimin e policisë.