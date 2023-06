Arrestohet arsimtari nga Drenasi: Dyshohet për dhunë në familje, gjatë kontrollit në xhepa i gjenden edhe rreth 20 mijë euro

Policia e Kosovës me një komunikatë për media kanë njoftuar se kanë arrestuar një person.

Ai dyshohet për veprën penale “dhunë në familje” por gjatë arrestimit të tij i janë gjetur edhe disa mijëra euro, e që I dyshuari prejardhjen e këtyre mjete nuk ka mundur ta arsyetoj shkruan lajmi.net.

I dyshuari kishte thënë në stacion policor se punon si arsimtar dhe merret edhe me bujqësi.

E për këtë ndaj tij është hapur edhe një rast nën dyshimin për kryerje të veprës penale.

Ai është dërguar në mbajtje ndërsa parat i janë sekuestruar.

Njoftimi i plotë:

Policia e Kosovës, konkretisht hetues policor nga njësiti rajonal për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Prishtinë, në konsultim me Prokurorinë Themelore në Prishtinë, sot me datë 29.06.2023, pas disa veprimeve operative/taktike dhe hetimore kanë arrit të sigurojnë informata dhe prova për të dyshuarin me iniciale (B.V.), i cili paraprakisht ishte arrestuar nga stacioni Policorë në Drenas nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Dhunë në familje”, dyshohej edhe për kryerjen e një vepre tjetër penale.

Personi i dyshuar pasi ishte dërguar në Stacion Policore dhe nga Policia i ishte kërkuar për largimin dhe vendosjen mbi tavolinë të gjerave që posedon me vete. I dyshuari përveç gjerave personale, kishte nxjerr nga xhepat e tij para në vlerë rreth nëntëmbëdhjetë mijë euro (19,000.00), për të cilat i njëjti nuk posedonte asnjë dëshmi mbi prejardhjen e tyre, përveç se deklarimit verbal se parat i ka të kursyera nga pagat e tij si arsimtar dhe nga puna që bën me bujqësi (tregtimi me kultura të ndryshme bujqësore).

Mbi bazën e këtyre veprimeve është krijuar dyshimi se i dyshuari i lartcekur me iniciale, dyshohet se ka kryer veprën penale:

“Tregtia e ndaluar” përcaktuar sipas kodit penal të RKS-së.

Në konsultim dhe koordinim me Prokurorin kompetent nga PTH – Prishtinë, sot me datë 29.06.2023, i dyshuari i lartcekur është shoqëruar në zyrat e njësisë rajonale për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit në Prishtinë, me ç ‘rast është intervistuar në cilësinë e personit të dyshuar në prezencën e Avokatit Mbrojtës dhe nga aty është konsultuar edhe Prokurori kompetent nga PTH – Prishtinë (Departamenti i Përgjithshëm) për veprën penale “Dhunë në familje” me Aktvendim mbi ndalimin nga Prokurori kujdestar i dyshuari dërgohen në mbajtje prej 48 orëve, ndërsa për veprën penale “Tregtia e ndaluar”, në konsultim me Prokurorin kujdestar nga PTH – Prishtinë (Departamenti i Përgjithshëm), parat që i dyshuari posedonte me vete i janë sekuestruar përkohësisht, përderisa hetime tjera lidhur me rastin janë në proces./Lajmi.net