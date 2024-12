Arrestohet 53-vjeçari i kërkuar me urdhërarrest për dhënie të ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprës penale Policia e Kosovës (PK) njofton se është arrestuar S.M., (53-vjeçar) , i cili ishte i kërkuar me urdhërarrest për veprën penale “Dhënia e ndihmës kryerësve pas kryerjes së veprës penale”. Në njoftimin e Policisë, thuhet se i pandehuri po kërkohej me urdhërarrest të lëshuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë. “Më datën 23.12.2024 rreth orës 06:30…