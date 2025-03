Arrestohet 50 vjeçari nga Prizreni i cili ishte i dënuar me 8 muaj burgim për vjedhje të rëndë

I njëjti ishte i dënuar me 8 muaj burgim, për veprën penale “vjedhje e rëndë”, shkruan lajmi.net.

“I njëjti ka qenë në kërkim pasi që ka qenë i dënuar me 8 muaj burg efektivë me vendim të plotfuqishëm të Gjykatës Themelore të Prizrenit. I arrestuari është i dënuar me 8 muaj burg për veprën penale “Vjedhje e rëndë”. I arrestuari E.M. (50 vjeçar) fillimisht është sjellë në stacionin Policor Prizren-Veri dhe më pas është dërguar në burg në vuajtje të dënimi”, thuhet në njoftimin e Policisë. /Lajmi.net/