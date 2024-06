Arrestohet 24-vjeçarja në Kamenicë: Ishte e dënuar me burgim për disa vepra penale Policia e Kosovës ka njoftuat se sot kanë arrestuar M.Th, 24 vjeçare. Arrestimi është bërë në Kamenicë. Njoftimi i plotë: Arrestim i personit të kërkuar me urdhëresë gjyqësore Gjilan, 29 qershor 2024 Me datën 29.06.2024 njësite policore nga Stacioni Policor Kamenicë kanë arrestuar M.Th. (viti i lindjes 2000, femër kosovare). Ajo ishte e kërkuar me…