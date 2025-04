Arrestohet 19-vjeçari për kërcënim me armë në Ferizaj Policia e Kosovës ka arrestuar sot personin me inicialet R.O. (19) në Dubravë të Ferizajt, pasi kishte kërcënuar me armë një person tjetër me inicialet Z.M. i moshës 20-vjeçare. Në njoftimin e policisë thuhet se rreth orës 17:20 njësiti antidrogë ka ndërhyrë gjatë një fjalosjeje mes R.O. dhe Z.M., pasi ky i fundit kishte nisur…