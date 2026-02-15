Arrestohet 17-vjeçari që shpërndante kokainë në Kukës

Një 17-vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Kukës, i dyshuar si pjesë e një grupi që shpërndante lëndë narkotike në qytet, ndërsa numri i të arrestuarve ka shkuar në katër. Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, arrestimi u krye në kuadër të vijimit të operacionit policor të koduar “Start 2”, nga strukturat e…

15/02/2026 16:04

Një 17-vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Kukës, i dyshuar si pjesë e një grupi që shpërndante lëndë narkotike në qytet, ndërsa numri i të arrestuarve ka shkuar në katër.

Sipas njoftimit të Policia e Shtetit, arrestimi u krye në kuadër të vijimit të operacionit policor të koduar “Start 2”, nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës. I mituri, banues në Kukës, dyshohet se në bashkëpunim me tre personat e arrestuar më herët shiste lëndë narkotike të dyshuar kokainë në qytet, shkruan A2 CNN.

Hetimet po vazhdojnë në bashkëpunim me Prokurorinë për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

