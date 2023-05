Arrestohen tre të mitur në Prishtinë dhe sekuestrohet një armë me gaz

Tre të mitur janë arrestuar në Prishtinë për rastin që policia e ka cilësuar si “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”.

“Sot në orët e pasdites nga njësiti i hetimeve të përgjithshme të rajonit të Prishtinës, janë arrestuar tre të dyshuar lidhur me rastin “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”, të ndodhur më datë 16.05.2023, rreth orës 22:30, në rrugën “Knjaz Millosh” në fshatin Uglarë”, thuhet në njoftim.

Policia në njoftim ka bërë të ditur se është sekuestruar edhe një armë me gaz.

Identifikimi i të dyshuarve si dhe lokalizimi i vendndodhjes së tyre ka ardhur si rezultat i një pune të shkëlqyer hetimore nga ana e policisë të cilët me një ekspertizë të thellë trajtuan të gjitha informacionet dhe evidencat e gjetura, të cilat më pas quan drejt realizimit të operacionit dhe kapjen e personave të dyshuar, të mitur”.

“D. H, mashkull, 17 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, D. J, mashkull, 17 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, A. G, mashkull, 17 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës, për të cilët dyshohet me bazë të jenë të përfshirë në rastin në fjalë. Arrestimi i të dyshuarve është përcjellë edhe me gjetjen dhe sekuestrimin e një revole me gaz, e cila dyshohet të jetë arma e përdorur në rast”, thuhet në njoftim.