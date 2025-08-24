Arrestohen tre të mitur në Mitrovicë, dyshohet se kanë vjedhur një veturë të një klubi sportiv
Sot në mëngjes, rreth orës 10:30 është raportuar për një veturë të vjedhur në Mitrovicë, Policia e Kosovës ka arritur që pasdite ta lokalizoj dhe ndal veturën në fshatin Frashër të Mitrovicës, shkruan lajmi.net. “Tre persona të dyshuar të moshës së mitur, janë arrestuar dhe shoqëruar në stacionin policor. Pas intervistimit të dyshuarve dhe procedurave…
Lajme
Sot në mëngjes, rreth orës 10:30 është raportuar për një veturë të vjedhur në Mitrovicë,
Policia e Kosovës ka arritur që pasdite ta lokalizoj dhe ndal veturën në fshatin Frashër të Mitrovicës, shkruan lajmi.net.
“Tre persona të dyshuar të moshës së mitur, janë arrestuar dhe shoqëruar në stacionin policor. Pas intervistimit të dyshuarve dhe procedurave tjera, është iniciuar rasti penal ,,Vjedhje e rëndë” ndërsa me aktvendim të prokurorit dy të dyshuar janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa njërit prej tyre i është caktuar masa e ndalimit policor”, ka njoftuar Policia e Kosovës. /Lajmi.net/
Njoftimi i plotë i Policisë: