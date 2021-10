Arrestohen tre të dyshuar te Dheu i Bardhë, policia iu gjeti ID-kartela me emra të huaj

Rastin e ka konfirmuar Policia e Kosovës në raportin 24-orësh, ku bëhet e ditur se tek tre të dyshuarit (meshkuj, kosovarë), janë gjetur tri ID-kartela me foto të të dyshuarve, me emra të huaj dhe një pasaportë e një shteti tjetër, shkruan lajmi.net.

Me vendim të prokurorit dokumentet e dyshuara janë konfiskuar dhe pas intervistimit të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt.

Njoftimi i plotë:

