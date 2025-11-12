Arrestohen tre persona të dyshuar për vjedhje në Prishtinë
Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit ka realizuar sot një operacion policor, i cili ka rezultuar me arrestimin e tre personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale.
“Pas veprimeve operative dhe informatave të siguruara nga Njësia e Inteligjencës e Stacionit Policor Qendra në Prishtinë, janë identifikuar dhe arrestuar dy persona të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Vjedhje”, si dhe një person tjetër i dyshuar për veprën penale “Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara nga kryerja e veprës penale”.
Të arrestuarit janë:
• A.H. (mashkull, 44 vjeç),
• E.I. (mashkull, 32 vjeç), dhe
• A.Z. (mashkull, 25 vjeç)”, thuhet në njoftimin e policisë.
“Puna hetimore ka vazhduar nga Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit, të cilët kanë bërë mbledhjen e dëshmive për rreth 10 raste, ku dyshohet se personat e dyshuar janë të përfshirë. Po ashtu, janë gjetur dhe sekuestruar disa sende të dyshuara si të përfituara nga këto vepra penale, të cilat pas përfundimit të procedurave do t’ju rikthehen pronarëve.
Në koordinim me Prokurorin e Shtetit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë”, përfundon njoftimi.