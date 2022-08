Arrestohen tre persona për gjuajtje me armë nëpër ahengje familjare Policia e Kosovës ka raportuar për tri raste të të shtënave me armë zjarri në disa ahengje familjare. Dy prej tyre kanë ndodhur në Prishtinë, e një në Podujevë. Rr. Xheladin Rekaliu, Podujevë 25.08.2022 – 10:55. Pas disa të shtënave me armë zjarri në një aheng familjar, nga i dyshuari mashkull kosovar është konfiskuar një…