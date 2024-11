Arrestohen tre persona në lokacione të ndryshme, po kërkoheshin me urdhër nga Gjykata Në tri lokacione të ndryshme në Prishtinë, sot janë arrestuar tre persona që kërkoheshin me urdhëresa të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Të arrestuarit janë: -I.K, mashkull, shtetas i Republikës së Kosovës, i dënuar me burgim, (15 muaj) për veprën Blerja posedimi , shperndarja dhe shitja e substancave narkotike, -B. K, mashkull, shtetas i Republikës së…