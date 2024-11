Arrestohen tre persona, dyshohen për mashtrim me prona Sot Policia e Kosovës ka kapur me sukses tre të dyshuar të përfshirë në një skemë të sofistikuar të mashtrimit me prona. “Që nga data 18 tetor 2024, specialist nga njësia rajonale e hetimeve të përgjithshme, përpunuan informacionet që sugjeronin se disa persona, përmes përdorimit të dokumenteve të falsifikuara të identifikimit, po tentonin të realizonin…