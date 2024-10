Arrestohen tetë persona në Vushtrri, u rrahën e shtinë me armë zjarri ndaj njëri-tjetrit Përleshje fizike e të shtëna me armë zjarri pati mbrëmë në Vushtrri. Me këtë rast me të marrë informatën, Policia e Kosovës ka arrestuar tetë persona të dyshimtë, për arsye se si pasojë e një mosmarrëveshje dyshohet se të njëjtit kanë shtënë me armë zjarri ndaj njëri-tjetrit. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar:…