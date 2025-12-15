Arrestohen pesë persona në Gjilan, gjuajtën me armë zjarri në një lokal

Policia e Kosovës ka arrestuar pesë persona të dyshuar, pasi që të njëjtit në një lokal dyshohet se kishin shtënë me armë zjarri. Nuk raportohet për të lënduar. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar dy armë zjarri. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

Lajme

15/12/2025 08:55

Policia e Kosovës ka arrestuar pesë persona të dyshuar, pasi që të njëjtit në një lokal dyshohet se kishin shtënë me armë zjarri.

Nuk raportohet për të lënduar.

Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar dy armë zjarri.

Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 15, 2025

Derivatet që të çojnë larg, e të kthejnë, me besim!

Lajme të fundit

Eskalon debati mes banorëve, Labi shpërthen ndaj Fjollës:...

Derivatet që të çojnë larg, e të kthejnë, me besim!

Vjosa Osmani rregullon sërish raportet me Faton Pecin,...

Labit i “rrezikohet” jeta nga Fjolla: Do të...