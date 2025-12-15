Arrestohen pesë persona në Gjilan, gjuajtën me armë zjarri në një lokal
Policia e Kosovës ka arrestuar pesë persona të dyshuar, pasi që të njëjtit në një lokal dyshohet se kishin shtënë me armë zjarri. Nuk raportohet për të lënduar. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar dy armë zjarri. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje./Lajmi.net/
