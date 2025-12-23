Arrestohen një jordanez e një turke për kontrabandim me migrantë – Sollën shtetas të huaj nga Lindja e Mesme nga Azia, për t’i dërguar në shtete të BE-së
Policia e Kosovës, bashkë me AKI-në, pas një monitorimi disa mujor, sot kanë arrestuar një shtetas jordanez dhe një shtetase turke, që dyshohen për kryerje të veprës penale “kontrabandim me migrantë”. Siç ka njoftuar Policia e Kosovës, i lartcekuti dyshohet se ka organizuar ardhjen e shtetasve të huaj, kryesisht nga shtetet e Lindjes së Mesme…
Lajme
Policia e Kosovës, bashkë me AKI-në, pas një monitorimi disa mujor, sot kanë arrestuar një shtetas jordanez dhe një shtetase turke, që dyshohen për kryerje të veprës penale “kontrabandim me migrantë”.
Siç ka njoftuar Policia e Kosovës, i lartcekuti dyshohet se ka organizuar ardhjen e shtetasve të huaj, kryesisht nga shtetet e Lindjes së Mesme dhe Azia, me qëllim të hyrjes së tyre në Republikën e Kosovës, prej nga më pas dyshohet se bëhej kontrabandimi i tyre në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian.
Po ashtu ndaj të njëjtit egziston dyshimi se ka udhëhequr një grup të mirë organizuar kriminal, të cilët dyshohet se kanë përfituar mjete të konsiderueshme financiare nga kjo veprimtari e paligjshme.
“Lidhur me rastin është realizuar kontrolli tek personi i dyshuar ku janë gjetur dhe konfiskuar gjithsej 53 (pesëdhjetë e tre) pasaporta të shtetasve jordanezë. Për veprimet e ndërmarra është konsultuar edhe prokuroria kompetente, me vendimin e së cilës dy të dyshuarit dërgohen në ndalim për 48 orë”, ka njoftuar Policia e Kosovës. /Lajmi.net/