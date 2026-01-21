Arrestohen katër të dyshuar për disa raste të vjedhjeve të rënda në Obiliq, tre janë të mitur

Hetuesit e stacionit policor të Obiliqit, pas një pune intenzive, kanë arritur të identifikojnë dhe arrestojnë katër persona të dyshuar (prej tyre 3 të mitur), për vjedhje të rënda. Sipas njoftimit, personat e arrestuar, dyshohet se janë përfshirë në së paku tri raste të vjedhjeve të rënda që kanë ndodhë gjatë muajit janar 2025, në…

Lajme

21/01/2026 22:09

Hetuesit e stacionit policor të Obiliqit, pas një pune intenzive, kanë arritur të identifikojnë dhe arrestojnë katër persona të dyshuar (prej tyre 3 të mitur), për vjedhje të rënda.

Sipas njoftimit, personat e arrestuar, dyshohet se janë përfshirë në së paku tri raste të vjedhjeve të rënda që kanë ndodhë gjatë muajit janar 2025, në shtëpi private dhe lokale në zonën e Obiliqit.

“Pas përfundimit të procedurave policore, me vendim të prokurorit të shtetit, personat e dyshuar janë dërguar në qendrën e mbajtjes”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

January 21, 2026

LDK tregon arsyen se pse nesër mban konferencë për media

Lajme të fundit

LDK tregon arsyen se pse nesër mban konferencë për media

E papritur, Limi përqafon Elijonën

Szoboszlai rikthen në Champions League golin e famshëm të Ronaldinhos

PDK do të shkojë në zgjedhje të brendshme këtë pranverë