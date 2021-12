Arrestohen ish-drejtori i Shëndetësisë në Novobërdë dhe pronari i një kompanie në Prishtinë

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, njofton se në koordinim me Njësinë Rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, në Gjilan, janë ndaluar dy persona, në kohëzgjatje prej 48 orësh, i dyshuari me inicialet T.S. – ish drejtor i Shëndetësisë në komunën e Novobërdës dhe i dyshuari me inicialet A.R. – pronar i kompanisë ‘’AWA Sh.p.k’’, në Prishtinë.