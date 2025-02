Arrestohen dy të rinj në Prishtinë, sekuestrohen narkotikë dhe para të falsifikuara Hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë, nën dyshimin për përfshirje të të dyshuarve në vepra penale që lidhen me lëndët narkotike, kanë trajtuar një rast në koordinim me organet e drejtësisë. Në vazhdën e trajtimit të rastit, janë kryer kontrolle në banesën e një të dyshuari në Prishtinë, ku gjatë kontrollit,…