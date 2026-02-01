Arrestohen dy të huaj në Autostradën Arbër Xhaferi me sasi të mëdha droge

Dy shtetas të huaj janë arrestuar mbrëmë në Autostradën Arbër Xhaferi, nën dyshimin për blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve. Gjatë kontrollit të veturës së tyre, policia ka gjetur dhe sekuestruar mbi 3 kg heroinë, mbi 6 kg marihuanë, dy telefona celularë dhe veturën me të cilën udhëtonin, transmeton lajmi.net. Me vendim…

Lajme

01/02/2026 08:54

Dy shtetas të huaj janë arrestuar mbrëmë në Autostradën Arbër Xhaferi, nën dyshimin për blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve.

Gjatë kontrollit të veturës së tyre, policia ka gjetur dhe sekuestruar mbi 3 kg heroinë, mbi 6 kg marihuanë, dy telefona celularë dhe veturën me të cilën udhëtonin, transmeton lajmi.net.

Me vendim të prokurorit, të dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për rrjetin dhe origjinën e narkotikëve vazhdojnë.

Raporti i plotë:

BLERJE, POSEDIM, SHPËRNDARJE DHE SHITJE E PAAUTORIZUAR I NARKOTIKËVE

Autostrada Arbër Xhaferi / 30.01.2026-20:31. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj shtetas të huaj, pasi që gjatë kontrollit të veturës së tyre, janë gjetur dhe sekuestruar mbi 3 Kg substanca narkotike e llojit Heroinë, mbi 6 kg substancë narkotike e llojit Marihuanë, dy telefona dhe një veturë. Me vendim të prokurorit dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 1, 2026

Trupi i pajetë i një burri gjendet brenda një objekti – Policia nis hetimet

Lajme të fundit

Trupi i pajetë i një burri gjendet brenda një objekti – Policia nis hetimet

Arrestohet një person për ngjarjen e djeshme që...

Presidenca e Kosovës i reagon gazetarit gjerman pasi...

Ndryshimi i vazhdueshëm i çmimit të arit, ja sa kushton një lirë në Shkup