Arrestohen dy të dyshuar për fajde në Prishtinë

21/08/2025 08:51

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona dje në Prishtinë.

Të njëjtit sipas Policisë kanë detyruar viktimat që të paguajnë shuma të ndryshme parash si interes për fajde, shkruan lajmi.net.

Të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohen në mbajtje.

“Prishtinë 2024-2025. DHKO me datë 20.08.2025  ka arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë nën dyshimin e bazuar se të njëjtit kanë detyruar viktimat që të paguajnë shuma të ndryshme parash si interes për fajde. Të dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohen në mbajtje”, thuhet në raportin e Policisë. /Lajmi.net/ 

