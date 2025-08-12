Arrestohen dy shtetas të Shqipërisë për sulm fizik ndaj një personi në Drenas
Lajme
Policia e Kosovës ka arrestuar të hënën dy shtetas të Shqipërisë, një burrë dhe një grua, nën dyshimin se kanë sulmuar fizikisht një qytetar në Drenas.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti ka ndodhur më 11 gusht 2025, rreth orës 11:00, në Gllogoc. Viktima, shtetas i Kosovës, ka pësuar lëndime të lehta trupore dhe ka marrë trajtim mjekësor.
“Janë arrestuar dy të dyshuar – një mashkull dhe një femër shtetas të Shqipërisë – pasi kanë sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar. Si pasojë e sulmit, viktima ka pësuar lëndime të lehta trupore për çka i është ofruar trajtimi mjekësor”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.