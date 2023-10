Arrestohen dy shtetas të Shqipërisë në Kosovë për trafikim me njerëz

Policia në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Pejë ka arrestuar dy persona të dyshuar për “trafikim me njerëz”.

Të dy të arrestuarit janë shtetas të Shqipërisë, njëri mashkull e tjetra grua. Të njëjtit pas arrestimit janë dërguar në mbajtje.

“Me datën 18.10.2023, pas informacioneve të pranuara për dyshimet lidhur me kryerje të veprës penale ‘trafikim me qenie njerëzore’, Sektori Qendror i Hetimeve nga DHTQNj, në bashkëpunim dhe koordinim me prokurorinë e lartcekur, ka zhvilluar hetime intensive, ku si rezultat janë identifikuar dhe janë arrestuar dy persona të dyshuar me iniciale A. K. viti i lindjes 1978 m/shtetas kosovar dhe R. K. viti i lindjes 1991 f/shtetase e Shqipërisë, pasi të njëjtit dyshohet se kanë kryer veprën ‘trafikim me njerëz’ nga neni 165 i KPRK-së”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.

Organet e rendit po ashtu kanë identifikuar viktimat e trafikimit, të cilët u janë nënshtruar procedurave për trajtim të viktimave të trafikimit. /lajmi.net/