Arrestohen dy shtetas serb për shitje të lëndëve narkotike Në zbatim të masave për parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit, njësitet patrulluese në kuadër të Stacionit Policor në Gjakovë, sot me datën 24.08.2024, rreth orës 17:05, gjatë një patrullimi rutinë, kanë ndaluar një automjet me targa të Serbisë. Gjatë komunikimit me personat e pranishëm në automjet, ata kanë pranuar se posedonin substanca narkotike. Personat e…