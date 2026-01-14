Arrestohen dy persona të dyshuar për lëndim trupor

Sot rreth orës 13:00 kemi pranuar informatën se në Llapushnik të Drenasit, një person ishte sulmuar me mjete të forta nga dy persona të dyshuar. Lidhur me këtë rast, zyrtarët e stacionit policorë të Drenasit, kanë identifikuar dhe arrestuar dy persona të dyshuar, të cilët ishin të përfshirë në rast. Personat e dyshuar janë dërguar…

14/01/2026 22:55

Sot rreth orës 13:00 kemi pranuar informatën se në Llapushnik të Drenasit, një person ishte sulmuar me mjete të forta nga dy persona të dyshuar.

Lidhur me këtë rast, zyrtarët e stacionit policorë të Drenasit, kanë identifikuar dhe arrestuar dy persona të dyshuar, të cilët ishin të përfshirë në rast.

Personat e dyshuar janë dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërkohë që hetuesit po vazhdojnë punën për zbardhjen e rrethanave të rastit, i cili është cilësuar lëndim i lehtë trupor.

