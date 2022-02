Arrestohen dy persona të dyshimtë dhe konfiskohet një armë në Podujevë

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshimtë në rrugën “Nuhi Gashi” në Podujevë, i cili po kërkohej për veprën “kanosje, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armës” si dhe “asgjësim i pasurisë” të ndodhur me datën 16 janar 2022, rreth orës 03:45 në rrugën “Skenderbeu” në Podujevë.

I dyshuari në këtë rast është, R. A, mashkull, 32 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës.

“Pas arrestimit, me aktvendim mbi ndalimin e personit të dyshuar të nxjerrë nga ana e prokurorit të shtetit është dërguar në mbajtje prej 48 orësh.Ndërlidhur me po të njëjtin rast, sot rreth orës 14:30, policia i ka shqiptuar masën e arrestit policor edhe të dyshuarit tjetër;-R. A, mashkull, 28 vjeç, shtetas i Republikës së Kosovës i cili pas intervistimit me aktvendim mbi ndalimin e personit të dyshuar të nxjerrë nga ana e prokurorit të shtetit është dërguar në mbajtje prej 48 orësh”, thuhet në njoftimin e policisë.

Poashtu në këtë rast është sekuestruar edhe një armë automatike AK/47, e cila dyshohet të jetë arma e përdorur në këtë rast.

“Së këndejmi ju sigurojmë që të gjitha nivelet e policisë në kuadër të drejtorisë rajonale të Prishtinës, me përkushtim të lartë po kryejnë detyrat zyrtare me qëllim të garantimit dhe ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike si dhe parandalimit të akteve kriminale krejt kjo me qëllim të krijimit të rrethanave të sigurta për të gjithë qytetarët e vendit.”./Lajmi.net/