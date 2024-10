Arrestohen dy persona për drogën e gjetur në gusht në një fshat të Klinës

Në njoftimin e Policisë thuhet se më 10 gusht të këtij viti, në një fshat të Klinës, lidhur me rastin që tashmë është koduar si “Mirusha”, ishin gjetur dhe asgjësuar mbi 900 bimë narkotike të llojit marihuanë.

