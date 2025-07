Arrestohen dy persona në Mitrovicë, policia sekuestron armë e afër 200 fishekë

Policia e Kosovës, ka njoftuar se në Mitrovicë janë arrestuar dy persona për armëmbajtje pa leje si dhe për përdorim të armëve. PK-ja ka bërë të ditur se të dyshuarit janë përfshirë në një rrahje që ka ndodhur ne rrugën “Nystret Musa”.

Mitrovicë, 1 korrik 2025

Rreth orës 20:00, të datës 30 qershor 2025, njësitet policore ne kuadër te Stacionit Policor Jugu në Mitrovicë pas pranimit të informatës për rrahje dhe shtëna me armë, me urgjencë kanë reaguar me ç’ rast kanë identifikuar dhe arrestuar dy persona të dyshuar pasi të njëjtit ishin përfshirë në një rrahje e ndodhur ne rrugën “ Nystret Musa” në zonën banuese në Tunelin e Parë.

Në cilësi të provave materiale tek të dyshuarit ne posedim dhe gjatë bastisjes ne shtëpitë e tyre janë gjetur dhe sekuestruar:

– Një (1) pushkë gjuetie me 10 fishek

– Një (1) pistoletë me 20 fishek

-Një (1) armë AK 47 me 26 fishek

-Një (1) kafkë te pistoletës dhe

-Njëqindenëntëdhjetë (190) fishek të kalibrave te ndryshëm.

Pas intervistimit dhe veprimeve tjera procedurale, ndaj të dyshuarëve është iniciuar rasti për veprat penale: ,,Mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të pa-autorizuar të armëve”, ,,Përdorim i armës, dhe “Shkaktim i rrezikut të përgjithshëm”, ndërsa me aktvendim te prokurorit, dy të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh.