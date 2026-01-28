Arrestohen dy persona në Lipjan, i rrahën dy të tjerë, njëri nga ta përfundoi në spital
Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të hënën në Lipjan. Dy të arrestuarit dyshohet se kanë sulmuar dy të tjerë, ku si pasojë e njëri nga viktimat është dërguar për tretman mjekësor në QKUK, transmeton lajmi.net. Raporti i plotë: LËNDIM I LEHTË TRUPOR Lipjan 26.01.2026-21:13. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë pasi që…
Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të hënën në Lipjan.
Dy të arrestuarit dyshohet se kanë sulmuar dy të tjerë, ku si pasojë e njëri nga viktimat është dërguar për tretman mjekësor në QKUK, transmeton lajmi.net.
Raporti i plotë:
LËNDIM I LEHTË TRUPOR
Lipjan 26.01.2026-21:13. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë pasi që të njëjtit dyshohet se kanë sulmuar fizikisht dy viktimat meshkuj kosovarë. Njëri nga viktima është dërguar në QKUK për tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit, dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. /lajmi.net/