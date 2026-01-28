Arrestohen dy persona në Lipjan, i rrahën dy të tjerë, njëri nga ta përfundoi në spital

Lajme

28/01/2026 09:08

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona të hënën në Lipjan.

Dy të arrestuarit dyshohet se kanë sulmuar dy të tjerë, ku si pasojë e njëri nga viktimat është dërguar për tretman mjekësor në QKUK, transmeton lajmi.net.

Raporti i plotë:

LËNDIM I LEHTË TRUPOR

Lipjan 26.01.2026-21:13. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë pasi që të njëjtit dyshohet se kanë sulmuar fizikisht dy viktimat meshkuj kosovarë. Njëri nga viktima është dërguar në QKUK për tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit, dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. /lajmi.net/

January 28, 2026

January 28, 2026

